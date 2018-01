Rhienderoord wil beste worden

BRUMMEN - Rhienderoord Zwem & Sport Plezier uit Brummen heeft onlangs de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee voldoet Rhienderoord aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma's. Vanaf januari 2018 zijn er nieuwe richtlijnen in het kader van zwemveiligheid en toerusting voor de zwemdiploma's AB en C. Deze nieuwe richtlijnen zijn de afgelopen weken al geïmplementeerd bij de zwemlessen in Brummen. De resultaten zijn positief en de examenprogramma's zijn leuker geworden. Rhienderoord staat voor spelend lesgeven en het bieden van een hoog kwaliteitsstandaard bij de zwemlessen en daarmee is de ambitie om beste zwemlesaanbieder van de regio te worden binnen handbereik. Om de drempel voor nieuwe kinderen te verlagen, houdt Rhienderoord een zweminstuif op vrijdag 2 maart. Jacco Peelen, coördinator van alle zwemlessen, is ervan overtuigd dat wanneer een kind plezier heeft in het water door sport, spel en bewegen dit invloed heeft op de leerprestaties.