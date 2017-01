Ouders slaan handen ineen voor nieuwe school Hoenderloo

HOENDERLOO – Ruim anderhalf jaar na sluiting van basisschool de Kakelhof maakt een groep ouders zich sterk voor de opening van een nieuwe school in Hoenderloo. De initiatiefnemers leverden deze week bij de gemeente Apeldoorn hun plan in voor een Integraal Kindcentrum, waar naast basisonderwijs ook ruimte is voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal.

Met het sluiten van de Kakelhof ging een mooie voorziening in Hoenderloo verloren. Ouders misten het onderwijs en kinderopvang en op initiatief van Yvonne Dros werd een bijeenkomst belegd in het Dorpshuus om eens te kijken wat de mogelijkheden waren. Daaruit is een werkgroep ontstaan, die naast Dros bestaat uit Inge Bodingius, Saskia Bremer, Heleen van Veldhuizen en Wendy Ford - Paschedag. Zij hebben zich de afgelopen maanden druk gemaakt voor de realisatie van een school. Wendy Ford: “We kwamen tot het idee van een Integraal Kindcentrum, waar kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar de hele dag welkom zijn, van 07.00 tot 19.00 uur. Buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, basisschool en kinderopvang kunnen in hetzelfde gebouw plaatsvinden.”

De groep benaderde de drie onderwijsstichtingen in Apeldoorn met het verzoek een nieuwe dependance op te richten, maar kreeg daar nul op het rekest. Daarop besloten de dames het helft in eigen hand te nemen en zelf bij de gemeente Apeldoorn aan te kloppen. Ford: “We hebben een stichting gevormd en een onderwijsplan en visie opgesteld. Dit plan leveren we bij de gemeente in, die het doorstuurt naar Den Haag. Dan is het afwachten wat de overheid beslist. Voor het eind van het jaar krijgen we te horen of we rijksgelden krijgen om een schoolbestuur op te zetten en de school te starten. Dat doen wij dan overigens niet zelf, wij zijn betrokken ouders, maar geen professionals uit het onderwijs.”

De nieuwe school krijgt natuuronderwijs als speerpunt. “De ligging van Hoenderloo is zo uniek, daar moeten we gebruik van maken. We willen dat natuur en duurzaamheid een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Een natuurtuin en moestuin bij de school zouden mooi zijn, laat de kinderen maar zien hoe de natuur in elkaar steekt en welke verantwoordelijkheden er komen kijken op het gebied van natuur en milieu.”

Ondanks dat de Kakelhof de deuren sloot vanwege een tekort aan leerlingen, twijfelt Ford niet aan de vraag naar onderwijs in Hoenderloo. “Veel ouders hebben hun kind destijds van school gehaald uit onvrede met de werkwijze van de overkoepelende organisatie, Leerplein055. Uit een enquête blijkt dat veel inwoners enthousiast zijn over een nieuwe school in het dorp. Daarbij hebben wij tachtig handtekeningen opgehaald van ouders met kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar die ons plan steunen”, benadrukt Ford de belangstelling uit het dorp. “Daarnaast willen we onze school profileren als een streekschool. Door onze unieke vorm van onderwijs hopen we ook kinderen uit omliggende plaatsen te trekken of kinderen van ouders die bijvoorbeeld op de Hoge Veluwe werken of van Ede naar Apeldoorn forenzen en toch door Hoenderloo komen. De kinderen kunnen van 07.00 tot 19.00 uur terecht op één locatie en hoeven dus niet van school naar opvang te worden gebracht. Dat is vertrouwd voor de kinderen èn praktisch voor de ouders.”

Praktisch gezien zou een wat beperkter aantal leerlingen opgelost kunnen worden door het onderwijs anders in te richten. Ford: “We denken er aan om ’s ochtends de vakken als taal en rekenen te geven, op verschillende niveaus en in traditionele klassen. ’s Middags kunnen dan de andere vakken aan bod komen, creatieve vakken, de natuur-gerelateerde activiteiten. En dat kan allemaal prima met meerdere leeftijdsgroepen door elkaar.”

Voorlopig blijft het afwachten. De gemeente Apeldoorn stuurt de plannen van de stichting door naar Den Haag, vergezeld van een leerlingenprognose waar de gemeente nu aan werkt. Voor het eind van het jaar wordt uitsluitsel verwacht. Mocht de stichting de gelden uit Den Haag rond krijgen, dan hopen de initiatiefnemers dat het Integraal Kindcentrum bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 van start kan gaan.

Foto: De initiatiefnemers voor een nieuwe school hebben zich vorige week verenigd in de Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo. Blankhart en Bronckhorst Netwerk Notarissen in Beekbergen heeft de stichting kosteloos opgericht.