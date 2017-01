Sloop Pégé-woningen in Ooi Doesburg

DOESBURG – Wijk de Ooi gaat op de schop. Woonservice IJsselland wil 95 oudere Pégé-eengezinswoningen in de wijk slopen om ruimte te maken voor betaalbare nieuwe woningen. De energiezuinige nieuwbouw zal grotendeels levensloopbestendig zijn, zodat oudere en jongere bewoners in de wijk kunnen blijven wonen. De start van de herstructurering is voorzien in 2019.

IJsselland heeft dit principebesluit genomen na een langere periode van onderzoek en afweging. De bouwkundige kwaliteit van deze ruim vijftig jaar oude woningen laat veel te wensen over. De isolatie van de woningen is op alle fronten slecht en ook de keuken, de douche en het toilet voldoen niet meer aan de huidige eisen en wensen. Door de lichte houtconstructie zakken de daken door en met een onvoldoende energielabel en tocht- en vochtproblemen zijn deze woningen echt op. Dure renovatie kan de woningen weliswaar verbeteren maar het blijft met de constructie en de indeling een oude woning. Door het bouwen van levensloopbestendige woningen kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen woning. Ook daarom kiest Woonservice IJsselland voor een ingrijpende aanpak.

De bewoners zijn vorige week geïnformeerd en de meeste van hen hadden veel begrip voor het besluit de woningen te slopen. Ongeveer 65 procent van de bewoners van de Pégé-woningen is vijftig jaar of ouder, meer dan de helft is zestig jaar of ouder. Het grootste deel, meer dan 70 procent, zijn alleenstaanden of tweepersoonshuishoudens.

Samen met een bewonerscommissie wil de woningcorporatie werken aan de vernieuwing in de wijk. De definitieve invulling van de nieuwbouw zal in overleg vorm krijgen. In een sociaal plan zullen zaken als een verhuiskostenvergoeding, andere (tijdelijke) huisvesting, de garantie op terugkeer in de wijk en vele andere onderwerpen geregeld worden. In de periode van 2019 tot en met 2021 kunnen dan de eerste woningen worden vervangen.