Lukas deelt cheques uit

BRUMMEN – Lukas Savic heeft zijn eigen loterij georganiseerd voor het goede doel. Onlangs overhandigde hij de opbrengst van zijn actie aan het WNF. Dave Ruter kreeg een mooie cheque van 506 euro.

Lukas zit in de plusklas van de Pancratiusschool in Brummen, waar leerlingen die dat nodig hebben wat extra uitdaging krijgen. Lukas zelf vond dat het nog wat schortte aan zijn organisatietalent en besloot daarom een loterij op te zetten, zodat hij in de praktijk kon leren wat het betekende om zo’n actie op te zetten.

Samen met zijn klasgenoten verkocht Lukas zo’n vijfhonderd lootjes. Hij ging zelf op pad om bij ondernemers in het dorp prijzen te verzamelen. De media pikten dit op en DJ’s Mattie en Wietze van Q Music nodigden Lukas en zijn klas uit om in de radiostudio de trekking van de loterij te verrichten.

De prijzen zijn inmiddels uitgedeeld en de opbrengst geteld. In restaurant Reuvershoeve mocht Lukas cheques uitdelen, samen met een trotse burgemeester Alex van Hedel. Lukas heeft maar liefst 506 euro opgehaald voor het WNF. Daarnaast kreeg hij van de Protestantse Kerk een de collectebijdrage van 123 euro, dat hij eveneens aan het WNF mocht geven.

Overigens is een aantal prijzen nog niet opgehaald. De winnende lotnummers zijn terug te vinden op www.stpancratius.nl.