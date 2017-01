Vrijwilligers paddentrek Rheden gezocht

GEM. RHEDEN - In de afgelopen jaren heeft de paddenwerkgroep Rheden vele duizenden padden veilig de Middachter allee en de Harderwijkerweg overgezet. Ook in 2017 gaan zij weer padden veilig overzetten.

Onderzoek wijst uit dat zonder de hulp van deze vrijwilligers dertig tot veertig procent van de padden wordt doodgereden. Begin maart worden langs een deel van de Harderwijkerweg in Dieren en de Middachter allee tussen Ellecom en De Steeg weer schermen geplaatst om amfibieën op te vangen. Iedereen die wil helpen het scherm aan de Middachter allee te plaatsen kan hiervoor op 4 maart om 10.00 aanwezig zijn.

Verder zoekt de paddenwerkgroep nieuwe vrijwilligers om, ter versterking van de groep van ongeveer 30 personen, de dieren tussen 7 maart en half april over te zetten. Er zijn vrijwilligers die iedere week een keer padden overzetten, maar er zijn er ook die vaker helpen. dat is ieders eigen keuze. Ergens tussen 20.00 en 22.30 worden de dieren ’s avonds door twee personen overgezet. ’s Morgens wordt het overzetten vaak door één persoon gedaan. Aanmelden kan nu al via e-mail. paddenrheden@gmail.com, of kom naar de informatieavond op dinsdag 7 februari om 20.00 uur in de Oase in Dieren.

www.padden.nu