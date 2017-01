Hulp gevraagd voor kindercarnaval Rozendaal

ROZENDAAL - Het carnavalsfestijn vindt zaterdag 18 februari plaats op De Dorpsschool aan De Steenhoek 1 in Rozendaal. Groep één en twee vieren carnaval van 12.30 tot 13.30 uur, groep drie tot en met vijf van 14.30 tot 16.00 uur en groep zes tot en met acht van 19.00 tot 21.30 uur. Er is geen voorverkoop. Kaartverkoop is op de dag zelf aan de deur. Kinderen uit groep één tot en met vijf betalen 3 euro en kinderen uit groep zes tot en met acht 4 euro. Spuitconfetti is op last van de brandweer verboden.

Kindercarnaval bestaat al meer dan 30 jaar in Rozendaal. De organisatie van dit festijn wordt geheel gedaan door vrijwilligers. Ook de komende jaren willen zij deze lange traditie voortzetten. Er is echter dringend nieuw organisatietalent nodig. Dus zijn de vrijwilligers op zoek naar ouders die mee willen organiseren. Het is niet veel werk. De organisatie komt per jaar één of twee keer bij elkaar. Er is een draaiboek en dat wordt elk jaar weer besproken en aangepast. Het carnavalsfeest zelf is ingedeeld in drie groepen/tijdstippen. Men kan aangeven op welke tijdstippen/bij welke groepen men aanwezig wil zijn. Ook hoeft men geen diehard carnavalsvierder te zijn.

mbudel@upcmail.nl

bonnie.verhagen@gmail.com