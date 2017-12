Geslaagden MDVS Doesburg

DOESBURG - Zaterdag 16 december hebben Nilan Kuijper en Luuk Peelen, muzikanten van het Muziekcorps der Voormalige Schutterij in Doesburg, hun HaFaBra diploma gehaald in Doetinchem. Het theoretische gedeelte van het examen hadden ze beiden al behaald en nu was het tijd voor de praktijk. Nilan heeft zijn C-diploma gehaald en Luuk sleepte glansrijk zijn A-diploma binnen, beiden op altsax. De mannen kregen naast hun diploma een leuk presentje van MDVS Doesburg en de felicitaties van muziekdocent John Elfrink.