Uitwaaien met Silversterwandeling IVN in De Steeg

DE STEEG - IVN Oost Veluwezoom verzorgt op vrijdag 29 december een Silvesterwandeling door de Onzalige bossen bij de Steeg. De start is om 13.00 uur op de parkeerplaats de Lappendeken in De Steeg. De Onzalige bossen zijn bij uitstek het leefgebied van de wilde zwijnen.

De route voert onder andere. langs de Haverkist, een voormalig theehuis met een rijke historie. De terugreis gaat langs de Rouwenberg. De gidsen vertellen alles over waar deze bijzondere namen vandaan komen. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

www.ivnoostveluwezoom.nl