Kwaliteitsimpuls Bedrijventerrein De Beemd Noord

VELP - De gemeente Rheden en de bedrijven van bedrijventerrein De Beemd Noord, gelegen aan het Velperbroek-circuit in Velp, willen het bedrijventerrein verbeteren. De kwaliteit van het bedrijventerrein en de omgeving moet hiermee omhoog gaan.

Het zogeheten Revitaliseringsplan De Beemd Noord is in samenwerking met de bedrijven tot stand gekomen. De Beemd Noord is het oudste deel van het regionale bedrijventerrein De Beemd. Ook de Stichting Bedrijventerrein De Beemd, belangenbehartiger van de ondernemers op De Beemd Zuid, zien het belang van een betere aansluiting tussen De Beemd Noord en Zuid.

Met dit Revitaliseringsplan De Beemd Noord komen er onder andere een nieuwe rijbaan en een trottoir. Ook de verbinding met de uiterwaarden wordt in dit plan verbeterd. Daarnaast is het onderwijs betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Het revitaliseringsplan De Beemd Noord wordt actief opgepakt met het onderwijs. Studenten van Van Hall Larenstein uit Velp geven een nadere uitwerking van de Groene Corridor. Dit gebied wordt in de toekomst meer toegankelijk voor werknemers en andere bezoekers van het gebied. Het moet ook makkelijker worden om vanuit het werk te wandelen naar de uiterwaarden. In de eerste helft van 2018 worden de plannen uitgevoerd. Hierna wordt ook naar de andere bedrijventerreinen binnen de gemeente gekeken.

Wethouder Haverkamp van de gemeente Rheden is tevreden over de plannen: "Het is heel prettig om samen met de bedrijven en het onderwijs aan verbeteringen te werken. Het zou mooi zijn als we na de uitvoering niet meer spreken over het oude en nieuwe gedeelte, maar dat het één geheel is geworden."

De ondernemers hebben de afgelopen jaren al volop geïnvesteerd in het terrein. Daarnaast zijn zij nu bereid om nogmaals bij te dragen. Met de uitvoering is in totaal een bedrag gemoeid van ongeveer 450.000 euro.