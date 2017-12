Basisscholen halen 8.650 euro op

EERBEEK - Alle basisscholen in Eerbeek hebben zich ingezet voor de actie Serious Request. Dit jaar is het doel ‘Breng ze weer samen’. Alle leerlingen hebben activiteiten bedacht waarmee geld is opgehaald.

Met dit geld kan het Rode Kruis kinderen in conflictgebieden die noodgedwongen gescheiden leven van hun ouders, herenigen met hun familie. In totaal bracht de actie ruim 5 miljoen op, zo werd op Kerstavond bekendgemaakt.

De kinderen van Spr@nkel, de Triangel, Sterrenbeek, de Enk en de C. van Leeuwen in Eerbeek hebben hun ondernemerschap laten zien door allerlei activiteiten te bedenken waarbij geld is opgehaald. Er zijn onder andere flessen ingezameld, auto’s gewassen, plaatjes gedraaid, optredens gegeven, kleedjesmarkten georganiseerd en er is een Santa-run gehouden.

Er is door de scholen liefst € 8650,- opgehaald. Dit geld is door de verschillende scholen persoonlijk afgeleverd bij het Glazen huis in Apeldoorn.