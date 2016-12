Oliebollenactie Van der Zandt in Velp

VELP - Op 29, 30 en 31 december worden er weer vele duizenden oliebollen gebakken door de leden en vrijwilligers van drum- en showfanfare Mr. H.M. van der Zandt om de clubkas wat extra te vullen. Oliebollen met en zonder krenten en appelbeignets worden gebakken. Oliebollenkosten 3 euro voor zeven bollen. Een appelbeignet kost 1 euro. Deze eindejaarsnacks zijn op diverse locaties in Velp verkrijgbaar. Aan de IJsselstraat, naast dierenspeciaalzaak De Heer, op 29 en 30 december tussen 09.00 en 18.00 uur en op 31 december tussen 09.00 en 14.00 uur en bij Zaal Odeon op 29 en 30 december tussen 09.00 en 19.00 uur en op 31 december tussen 09.00 en 14.00 uur. Bestellingen kan men doorgeven via tel. 026 - 3648013 of via e-mail. secretariaat@vanderzandtvelp.nl.

www.vanderzandtvelp.nl