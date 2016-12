Voetbal op kunstgras is veilig

DOESBURG – Over de veiligheid van sporten op kunstgrasveld is onlangs een belangrijk rapport gepubliceerd. SC Doesburg is blij te kunnen melden dat dit onderzoek heeft opgeleverd dat voetballen op kunstgras met rubberkorrels veilig en verantwoord is.

De aanleiding voor het onderzoek, dat mede op verzoek van de KNVB door het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) is uitgevoerd, was de wens om duidelijkheid te krijgen over de gezondheidsaspecten van de verschillende soorten kunstgras. In het onderzoek wordt nu geconcludeerd dat op kunstgrasvelden zoals het nieuwe veld van SC Doesburg zonder problemen kan worden gevoetbald en gekeept.

Sportclub Doesburg, de Stichting Sportpark Doesburg en de gemeente Doesburg hebben na goed overleg besloten zich met de conclusies van het onderzoek te verenigen. Alle partijen vinden het van belang dat de opzet en de aanpak van het onderzoek breed worden gedragen en dat de resultaten eerder ook door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten zijn overgenomen. Daar komt bij dat het onderzoek van het RIVM zonder meer het meest zorgvuldige en meest uitgebreide beschikbare onderzoek is. Op basis van de resultaten van dit onderzoek op het nieuwe veld van Sportclub Doesburg met een goed gevoel worden gevoetbald.