Oliebollenactie Nieuw Leven Angerlo

ANGERLO - Op 30 december zet muziekvereniging Nieuw Leven weer haar beste beentje voor tijdens de jaarlijkse oliebollenactie. De inwoners van Angerlo worden dan weer voorzien van heerlijke oliebollen. In de dorpskern worden huis aan huis bestelformulieren bezorgd.

Eén van de leden van de vereniging komt aan de deur om de bestelling op te nemen. Bij Garage Schel aan de Koppeling is op 30 en 31 december tevens een verkooppunt waar iedereen oliebollen kan kopen of besteld oliebollen op kan halen. Een zak oliebollen met tien stuks kost 6 euro. De opbrengst komt ten goede aan de muziekvereniging.

oliebollen@nieuwleven-angerlo.nl

www.nieuwleven-angerlo.nl