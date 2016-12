Updates Traverse Dieren

DIEREN – De werkzaamheden voor Traverse Dieren zijn al weken in volle gang. De imposante CSM-machine is voorlopig klaar met het aanbrengen van hulpwanden. Onlangs werden de laatste hulpwanden aangebracht ter hoogte van het Stationsplein 8. De machine is, evenals de bijbehorende silo, afgevoerd en komt pas volgend voorjaar terug in Dieren.

Ter hoogte van het station wordt nu volop gegraven. Graven gaat in lagen: momenteel wordt de tweede laag afgegraven. Aansluitend worden ‘nagels’ in de hulpwand geplaatst: nietjes die de wand helpen verstevigen. Wat volgt is de derde en laatste laag en nog meer nagels. Eind januari is dan een diepte van zes tot zeven meter bereikt en is het werk klaar. Dan start de opbouw: de werkvloeren, de wapening, de bekisting en tenslotte het beton. In mei 2017 verplaatst het werk zich en gaan de bouwvakkers aan de slag met de beide uiteinden van de tunnelbak.

In de week van 9 januari wordt ter hoogte van de Zutphensestraatweg 69 begonnen met de aanleg van een nieuw riool. Vanaf dit punt tot en met de Burgemeester de Bruinstraat 80 wordt het bestaande riool vervangen. Tussen half januari en eind maart wordt de Burgemeester de Bruinstraat ter hoogte van huisnummers 80 tot en met 98 afgesloten voor autoverkeer. Bewoners zijn op de hoogte en met de hulpdiensten zijn aparte afspraken gemaakt.

In de week van 16 januari verleggen en vervangen de nutsbedrijven de kabels en leidingen op de Burgemeester de Bruinstraat tussen de Molenweg en de Burgemeester Willemsestraat. Op dit wegvak moeten de kabels op maar liefst drie verschillende plekken de weg passeren. Dat doen ze met mantelbuizen die onder de weg door lopen. Anders dan met een gestuurde boring is hier gekozen voor een 'open ontgraving’, dat wil zeggen: asfalt eraf en graven maar. Dat wordt in twee avonden en nachten gedaan waarbij het verkeer om het werk heen rijdt. De hinder blijft dan ook beperkt.

Na een korte pilotperiode is het Wilhelminaplein nu ingericht om treinvervangend busvervoer te kunnen laten halteren als de trein niet rijdt. Dat kan ongepland gebeuren (bij calamiteiten) of juist aangekondigd en gepland, bijvoorbeeld als er een buitendienststelling geldt vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het gaat hier om een tijdelijke situatie, tot het nieuwe busstation klaar is en in gebruik genomen. Voor de treinreizigers is de looproute tussen station en Wilhelminaplein voorzien van bewegwijzeringsborden. Bewoners van het Wilhelminaplein zijn tijdig geïnformeerd hierover.