Lathumse oliebollen en appelflappen

LATHUM - Tussen kerst en oud en nieuw worden er in Lathum voor de 30e keer oliebollen en appelflappen gebakken. De enthousiaste inzet van veel vrijwilligers en de kwaliteit die geleverd wordt, zorgen ervoor dat dit jubileum gevierd kan worden. Elk jaar zijn zo’n 60 vrijwilligers actief om de actie goed te laten verlopen. Voor jong en ouder zijn er klussen. Door middel van een draaiboek en daarin vermelde ploegendiensten, weet iedereen zijn taak en tijd.



Na twee kerstdagen vinden de helpers het heerlijk om de handen uit de mouwen te steken. De actie begon in 1986 met een bescheiden aantal oliebollen en appelflappen. In de loop der jaren is de actie uitgegroeid tot zo’n 15.000 stuks en dit aantal stijgt jaarlijks! De appelflappen die gebakken worden zijn nog de echte ‘ouderwetse’: een royale appelschijf, voorzien van kaneel/suiker, met een beslagdeeg erom heen.

De opbrengst van de oliebollenactie is voor de restauratiewerkzaamheden in en om het mooie Lathumse kerkgebouw. Door middel van een onderhoudsschema zijn de kerk, kerkmuur en huisje op de begraafplaats in prima staat van onderhoud. Een bezoekje aan dit kerkgebouw is dan ook een aanrader.

De bakdagen zijn elk jaar op 28, 29 en 30 december. In Het Gebouw (Kerkstraat 16 in Lathum) kan men tijdens de drie bakdagen genieten van de gezellige sfeer met een kop koffie en een lekkere oliebol of appelflap. Ook zijn dan de producten te koop. Voor bestellingen of informatie tel. 06-22542177.