Geslaagd jaar voor SKKB

EERBEEK - De stichting KinderkledingBeurs Eerbeek (SKKB) kan terugzien op een mooi jaar. Dankzij de verkoop van tweedehands kinderkleding konden vele kinderen wereldwijd worden geholpen. Zo is er gedoneerd aan projecten in Zuid Afrika, Tanzania, Kenia, Bali (foto), Malawi, Roemenië, Oekraïne, India, Cambodja en Ghana. Zo werd het bijvoorbeeld mogelijk dat kinderen schooluniformen kregen, noodzakelijk om onderwijs te volgen. Een ziekenhuis in Malawi kreeg de allerkleinste babypakjes. Vrouwen daar stimuleren elkaar om naar het ziekenhuis te gaan voor hun bevalling, omdat ze doorvertellen dat zij daar een babypakje krijgen. Ook dichter bij huis werd uitgedeeld, SKKB schonk cadeaubonnen voor in het kerstpakket voor minima in de gemeente Brummen. Meer informatie over wat SKKB allemaal heeft bereikt dit jaar is terug te vinden op www.skkb.nl. De winkel is tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten, in januari staan de vrijwilligers weer klaar voor een nieuw seizoen.