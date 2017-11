Sinterklaasfeest SC Doesburg

DOESBURG - Eindelijk was het dan zo ver en zaterdag zongen de allerkleinste leden van Sportclub Doesburg uit volle borst “Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht”. Sinterklaas gaf daar gehoor aan en had ook zijn Pieten meegenomen om met de kinderen te zingen, te dansen en bingo te spelen.

Na een gezellige middag met pepernoten en cadeautjes voor iedereen hebben we de Sint en zijn Pieten weer uitgezwaaid. Tot volgend jaar!

Graag willen wil de organisatie iedereen bedanken die geholpen heeft deze middag mogelijk te maken: Ubbink, Etos, Staarink en Lekkers en Zo.