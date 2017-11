D66 Doesburg stelt Commissie Rotra/Ubbink aan

DOESBURG - Tijdens de vergadering van de leden van D66 in Doesburg, is tevens commissie ingesteld die de ontwikkelingen rond de voorgenomen uitbreiding van Rotra en Ubbink (‘Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg’) nauwlettend zal volgen. De commissie bestaat uit René Dessing, Carl König en Henny Slokker.



Lijsttrekker Walter van Ditmars: “De commissieleden zullen spreken met stakeholders, deadlines in het proces in de gaten houden, argumenten voor en tegen inventariseren, mogelijke criteria opstellen voor standpunt D66 Doesburg, enz. Over dit proces zullen ze de leden tijdens de reguliere D66-bijeenkomsten op de hoogte houden en zullen de standpunten worden getoetst. Enerzijds zal worden gekeken naar de werkgelegenheidsaspecten in Doesburg, anderzijds moeten de plannen landschappelijk inpasbaar zijn (de Fraterwaard is immers een Natura 2000 gebied), ecologisch verantwoord zijn en een meerwaarde opleveren qua duurzaamheid. De naam ‘Ecopark’ moet wel worden waargemaakt!”