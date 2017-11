Sinterklaas en burgemeester samen in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN - Zaterdag om 12.00 uur maakte Sint Nicolaas volgens afspraak zijn opwachting bij ’t Sprengenhus, om de kinderen van Laag-Soeren te bezoeken. Hij kwam in een ongeveer 85 jaar oude Ford van Rob Bakker uit Laag-Soeren keurig op tijd het plein oprijden. Omdat burgemeester van Wingerden in het kader van haar afscheidstournee van de dorpen ook om dezelfde tijd in Laag-Soeren zou zijn, hadden beiden besloten dan maar samen te reizen.

De Sint had zijn ereplaats voorin de Oldtimer ruimhartig afgestaan aan de burgemeester. Zij werden opgewacht door een groot publiek, waarbij Sempre Crescendo uiteraard voor de muzikale omlijsting zorgde. Het viel daarbij op dat er meer Sinterklaasliedjes dan Burgemeesterliedjes op hun repertoire staan.

Mariska Kuperus verwelkomde Sinterklaas, die op zijn beurt een woord van welkom richtte aan de burgemeester. Eenmaal binnen trok Sinterklaas zich met de kinderen terug, en werden alle andere aanwezigen onthaald met koffie met iets lekkers. Theatergroep Troep hield de mensen een spiegel voor over het vorderen van de leeftijd. Ten de burgemeester zich weer bij de Sint en de kinderen voegde, bood Sinterklaas heel hoffelijk zijn versierde stoel aan de burgemeester aan. Burgemeester van Wingerden vertelde dat zij nog nooit op de stoel van Sinterklaas had gezeten. Samen reikten ze de prijzen uit voor de mooiste kleurplaten en gaven ze alle kinderen een pakje uit de zak van de Sint. Alleen bij een pakje voor Petra van W was het even zoeken naar de geadresseerde. Onder begeleiding van het overbekende ‘dag Sinterklaasje’ vertrok Sinterklaas weer snel naar zijn volgende afspraak.

Vele Soerense verenigingen hadden een speciale herinnering of ervaring medegedeeld aan gelegenheidsdichter Edwin Gerritsen, die er een mooi gedicht van gemaakt had, dat hij voordroeg. Het was voor velen herkenbaar. Namens de afdeling De Plataan van Elver bood Erik de scheidende burgemeester een collage handen aan. Daarbij dienden direct de begrippen persoonlijkheid, samenwerking en hulpvaardigheid zich aan. Van Laag-Soeren ontving Petra van Wingerden uit handen van Minnie Jansen, Laag-Soerens vrijwilliger van het jaar, naast de bloemen een Passe-Partout voor het ZOOM! Kamermuziekfestival, 18 grote en kleine concerten, die in 2018 worden gegeven. In haar slotwoord refereerde Petra nog even aan haar eerste bezoek aan Laag-Soeren in 2004. Zij kwam toen aan in een koets met paarden ervoor. Hiermee kwam een einde aan deze informele bijeenkomst. Burgemeester Van Wingerden kwam en werd gaandeweg Petra van Wingerden. Met een aangepaste versie van ‘dag sinterklaasje’ ook voor haar een muzikale uitgeleide.