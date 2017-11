Tien jaar Plus Van Tetering in Eerbeek

EERBEEK – Tien jaar geleden begonnen Matthijs en Dominique van Tetering hun Plus-supermarkt in Eerbeek. In een terugblik op die periode komt vooral het sociale en maatschappelijke aspect van hun bedrijf naar voren.

Plus Van Tetering is een grote, moderne, goed geoutilleerde supermarkt, met alle acties, kwaliteit, assortiment en aanbiedingen die daar bij horen, maar ze maken het verschil op het gebied van duurzaamheid en lokale betrokkenheid. En daar kunnen ze zo ver in gaan als ze willen, want bij Plus zijn alle supermarkten van zelfstandige ondernemers.

Toen Matthijs en Dominique van Tetering tien jaar geleden hun supermarkt begonnen, hadden ze al ruimschoots ervaring in die branche. Dominique werkte al vele jaren in supermarkten, Matthijs leidde een bouwkundig team van Plus, dat winkels van die keten ombouwde. "Ik dacht: als ik een team van vijftig mensen aan kan sturen die in pakweg tien dagen een supermarkt compleet ombouwt, lukt het me vast ook om een team medewerkers van een supermarkt aan te sturen", legt Matthijs uit. Want waar veel mensen zich op verkijken, is dat een supermarkt zoals Plus Van Tetering maar liefst ruim tachtig mensen op de loonlijst heeft staan. "Dat zijn mensen van vijftien tot in de zestig jaar", legt Dominique uit. "Dat is een flinke verantwoordelijkheid en dat ervaren we ook zo. Voor veel van die personeelsleden, vaak scholieren, zijn wij de eerste werkgever. Dat is leuk om te managen, maar heeft ook een stukje opvoeding in zich. Als ze twee keer te laat zijn gekomen volgt een gesprekje over verantwoordelijkheid en over keuzes maken. En als een paar van die jonge meiden na het werk alleen naar huis moeten, vraag ik of ze opgehaald worden en blijf ik even wachten of ik breng ze desnoods naar huis. Dat hoort er ook bij."

Plus Van Tetering behoort tot het neusje van de zalm van de Nederlandse supermarkten als het gaat om duurzaam ondernemen in de breedte. Het is een aspect dat ze erg belangrijk vinden. "Plus is de meest verantwoorde supermarktformule van Nederland." Dat uit zich bijvoorbeeld in zaken als de strijd tegen verspilling. T.h.t., 'tenminste houdbaar tot', is een hot item. "Mensen gooien te snel iets weg vanwege een advies verkoopdatum", leggen de Van Teterings uit. "Wij hebben een speciale koeling in de winkel staan waar producten, afgeprijsd, worden verkocht die 'aan de datum zijn'. Maar daar mankeert werkelijks niets aan. Het is zonde, slecht voor het milieu en het verhoogt de prijzen in de supermarkten omdat er meer wordt weggegooid. En er gaat ook heel veel naar de Voedselbank. Vinden we ook belangrijk."

Foto:

Matthijs en Dominique van Tetering vieren het 10-jarig bestaan van hun Plus supermarkt - foto: Wencel Maresch