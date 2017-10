Concert van Eendracht en HOB op hoog niveau

BRUMMEN - De orkesten van Eendracht Eerbeek en het Harmonie Orkest Brummen (HOB) hebben samen een concert gegeven. Het was in de Oude Kerk in Brummen een avond met muziek op zeer hoog niveau, waarbij beide orkesten een gevarieerd en uitdagend programma ten gehore hebben gebracht.

Het eerste deel van het programma werd verzorgd door Eendracht. Onder leiding van dirigent Jaap Musschenga werden de werken uitgevoerd, waarmee Eendracht op 25 november op concours gaat. Met een indrukwekkende uitvoering van de werken Migyur van Eric Swiggers en Mästare, alle söka dig van Rob Goorhuis liet Eendracht horen dat zij alles in hun mars hebben om op dit concours hoge ogen te gooien. Met een staande ovatie liet het publiek ook haar waardering blijken hiervoor.



Na de pauze was het de beurt aan HOB onder leiding van Römanö Mediati. HOB liet een gevarieerd programma horen. Met het openingswerk Choral Music en het daarop volgende Persis liet HOB horen welke kwaliteiten zij in huis hebben. Het rustige Sleep van Eric Whitacre zorgde voor mooie afwisseling in het programma. HOB sloot af met filmmuziek uit Crimson Tide en het swingende El Cumbachero. Beide toporkesten uit de gemeente Brummen kunnen terugkijken op een zeer geslaagd dubbelconcert, dat zeker voor herhaling vatbaar is!