BRONCKHORST - Bennie Wisselink uit Zelhem maakte dinsdag bekend per direct te stoppen als raadslid voor de VVD in Bronckhorst. Wisselink was sinds 2010 raadslid voor de partij. Hij heeft zich in de afgelopen jaren enorm ingezet voor de Bronckhorster gemeenschap.

Wisselink geeft aan dat hij, het gelet op zijn belangen als ondernemer, verstandiger acht om zijn raadslidmaatschap op te zeggen. Burgemeester Besselink respecteert zijn besluit.