Uitstel voor Doesburg afvalplan in de wijken

DOESBURG - Drie maanden uitstel voor het omstreden plan voor gemeenschappelijke afvalcontainers in de gemeente Doesburg. Een motie van die strekking daartoe kreeg donderdagavond een meerderheid in de raad. "We gaan de komende maanden de wijken in om het allemaal beter uit te leggen", vertelt verantwoordelijk wethouder Fred Jansen.

De wethouder onderkende direct de problemen en beloofde de zaken anders aan te pakken. De angel was daarmee eigenlijk uit het debat en het feit dat de motie toch werd doorgezet, moet misschien ook wel worden gezien in het kader van het profileren van partijen met gemeenteraadsvergaderingen in het verschiet. Fred Jansen merkt in ieder geval op dat het besluit de inzameling te veranderen - omdat Doesburg nog te veel restafval produceert - in 2015 unaniem door de gemeenteraad werd genomen en dat het plan met het zelf wegbrengen van afval daaruit direct uit voortvloeit.

Maar hij steekt ook de hand in eigen boezem: "We hebben gemeend om met een reeks van nieuwsbrieven een en ander uit te leggen. Maar de commotie was na de eerste nieuwsbrief al dusdanig, dat we geen kans meer zagen een en ander goed over het voetlicht te brengen." Dus gaat de wethouder het uitstel van drie maanden benutten om de plannen uit te leggen in de wijken. En intussen wordt vuil nog opgehaald, maar kunnen inwoners het ook al wel zelf wegbrengen.

Die wijze van inzameling bestaat overigens al in Doesburg. In de binnenstad gebeurt het al, het zelf met de zak restafval naar de afvalcontainer lopen. Het voornaamste probleem in de wijken lijkt dan ook te zitten in het feit dat sommige bewoners (te) ver moeten lopen met hun afval, niet in het plan zélf. Tijdens de raadsvergadering donderdag stelden de indieners van de motie waarin het uitstel werd gevraagd dan ook dat ze niet af willen van het plan, maar dat ze een norm van 150 meter naar de verzamelcontainer willen.

Het resultaat is dus een uitstel van drie maanden en intussen behouden de inwoners van de wijken hun kliko. Wethouder Jansen beloofde de gemeenteraad donderdag zoals gezegd om duidelijker te communiceren met de bewoners van de wijken. "De containers moeten op beloopbare afstand staan. Dat gaan we samen met de bewoners oppakken."