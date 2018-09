Najaarsfeest in Rhienderen

RHIENDEREN - Het weekend van 29 en 30 september is het feest in Rhienderen. De bekende Najaarsfair wordt op zondag gehouden en voorafgaand is op de zaterdag een Najaarsfest. De locatie is de Zutphensestraat in Brummen.

Tijdens dit Najaarsfest op zaterdag zal er bij 't Zwientje muziek uit de jaren tachtig klinken. Met een dj en een liveband die buiten en later binnen hun muziek zullen laten horen. Om 18.00 uur brengt Filthy Treasure op de Mainstage rock uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. DJ Shar staat vanaf 18.00 uur op het terras. Deze Zutphense is de vaste DJ van Café ‘t Zwientje. Zij draait elke vrijdagavond vanaf 23.00 uur. Haar stijl is voornamelijk Moombahton, maar ook verzoekjes zijn altijd welkom.

Om 19.30 zijn de DJ's Marvin Oord (20) en Sion Stallinga (21) uit Zutphen op het terrasstage te vinden. Ze draaien voornamelijk verschillende stijlen EDM. Vanaf 20.00 uur is er Party in de tent op de barstage. DJ Dane gaat ook terug naar de jaren zeventig, tachtig en negentig. Maar dan wel in een nieuw jasje.

Op zondag is er van 11.00 tot 17.00 uur de vertrouwde Najaarsfair die dit jaar in een nieuw jasje wordt gestoken. Zo is er een samenwerking aangegaan met Willy Vos uit Voorst voor de organisatie van de markt. Hiervoor zijn al ongeveer 140 inschrijvingen binnen en mensen zich nog steeds opgeven hiervoor.

Bezoekers hoeven geen entreekosten te betalen. Tijdens de najaarsfair zijn er ook verschillende activiteiten voor de jeugd. Er is onder meer een roofvogelshow, een draaimolen en een bungee-trampoline. Ook is er de kans om Micky en Minny Mouse in levende lijve te ontmoeten. De brandweer is aanwezig en Dierenpark 't Goor staat er ook met een kraam. Daarnaast zijn er enkele foodtrucks.

Big Band Arnhem zorgt voor heerlijke muziek, terwijl de bezoeker de fijnste bockbieren uit het land kan gaan proeven. Zo heeft Paul Zwinenberg van ’t Zwientje gezorgd voor bijzondere bockbiertjes. Er zijn ook genoeg eetgelegenheden zoals bijvoorbeeld het Foodplein op het grasveld .

Er worden nog vrijwilligers gezocht voor dit evenement; zij kunnen zich melden bij 't Zwientje of via zwientje@zwientje.nl. Daar kunnen mensen ook terecht voor opgave voor een kraam. Zo zoeken zij nog sportclubs die hier leden willen werven, hobbyisten, brocante en enkele commerciële verkopers. Op het gebied van 'food' is er al genoeg te vinden.