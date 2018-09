Geslaagde Kerkenmarkt

SPANKEREN - Zaterdag werd rondom de Petruskerk en kerkcentrum De Kerkhorst in Spankeren de tweejaarlijkse Kerkenmarkt gehouden. Honderd vrijwilligers stonden klaar om het kooplustige publiek te ontvangen. De zon liet zich de hele morgen zien, maar in de loop van de middag trokken donkere wolken samen en stroomde de regen neer.

Zowel in de Petruskerk als daarbuiten was van alles te doen. Een belangrijk onderdeel was de rommelmarkt, waar goed bruikbare spullen gegroepeerd werden aangeboden. De kramen met huishoudelijke artikelen, elektra, servies en glaswerk en dergelijke vonden gretig aftrek. In de kerk stonden de boeken, CD’s, LP’s en schilderijen overzichtelijk gerangschikt. Ook voor spullen uit grootmoeders tijd en nieuwe spullen kon men in de kerk terecht. Op het plein voor De Kerkhorst stonden een groen- en bloemenkraam, creatiefkraam, een ijskar en een echte oliebollenkraam. Het grote grasveld achter De Kerkhorst bood plaats aan de kledingkraam, kraam met speelgoed en elektrische apparaten. Het Waterloo-plein was de verzamelnaam voor grote huishoudelijke spullen, tuingereedschappen en buitenspullen. Bezoekers konden overal naar hartelust rondsnuffelen en leuke koopjes meenemen.

Er was een Rad van Avontuur met aantrekkelijke prijzen, beschikbaar gesteld door de plaatselijke winkeliers en bedrijven. Verder waren er diverse optredens van muziekvereniging Wilhelmina en de bands Bluessum en Funked Up. De gezelligheid werd verhoogd door de aanwezigheid van een mooi terras, waar bezoekers konden genieten van koffie en thee met zelfgemaakte wafels, cake, koek of een snack.

De opbrengst van de markt wordt besteed voor de aanschaf van beeld-, licht- en geluidapparatuur in de Petruskerk en De Kerkhorst“ in Spankeren en de Boskapel in Laag-Soeren. De bruto opbrengst van de Kerkenmarkt was het mooie bedrag van 9.631,48 euro. Nog mooier was de plezierige samenwerking tussen alle vrijwilligers die de onderlinge saamhorigheid zeker ten goede kwam.

Foto: Han Uenk