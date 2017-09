De Hoge Veluwe verkoopt grond aan Droompark

HOENDERLOO - Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft overeenstemming bereikt met Droompark De Zanding, over de verkoop van 10,6 hectare grond ten zuiden van Otterlo en grenzend aan De Zanding. Hiermee heeft de goede samenwerking verder gestalte gekregen. De nieuwe eigenaar is in overleg met de gemeente over openstelling en onderhoud van het terrein.

Droompark De Zanding en De Hoge Veluwe zijn al langer intensief in gesprek hoe zij elkaars doelstellingen kunnen versterken en hebben door middel van wederzijdse arrangementen al mooie resultaten behaald.

De Hoge Veluwe heeft buiten het raster van het Park in Otterlo en in Hoenderloo 'snippergroen', dat voor de bedrijfsvoering van het Park niet noodzakelijk is. Daarom heeft het Park, begin deze eeuw, besloten deze percelen af te stoten en de opbrengst aan te wenden voor investeringen in het Park. De Gemeente Ede was daar toen als eerste partij bij betrokken; alle percelen zijn bezocht en dat heeft onder andere geleid tot de verkoop van een deel van De Houtkamp ten behoeve van de realisatie van het prachtige sportpark Kastanjebos. Direct belanghebbenden (buren en aanwonenden) van de nog te verkopen percelen zijn en worden als eerste benaderd. Als zij geen belangstelling hebben, gaan de percelen in de vrije verkoop.

Met de Gemeente Ede worden nog besprekingen gevoerd over de verkoop van 6 hectare grond eveneens ten zuiden van Otterlo en grenzend aan de aankoop van De Zanding. Verwacht wordt dat die besprekingen binnen afzienbare tijd tot een overeenkomst zullen leiden.