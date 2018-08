Singalong-stadsballade 777 met Zwaan Stam

DOESBURG - Gasthuiskerk Doesburg roept iedereen op om op zondag 2 september om 14.30 uur mee te zingen met de Doesburgse Stadsballade 777. De Gasthuiskerk opent het culturele seizoen met een singalong-versie van deze stadsballade, die in 2014 voor het eerst werd uitgevoerd. De muzikale leiding is in handen van Zwaan Stam.

De Gasthuiskerk opent het culturele seizoen met een drietraps muzikale middag. Top of the bill is VPS Kek met vierstemmig a capella vuurwerk. De support act wordt gevormd door het duo Simplify. De oer-Doesburgse aftrap wordt om 14.30 uur verricht door Zwaan Stam met de singalong-versie van de Doesburgse Stadsballade 777.

Toen Doesburg zijn 777-jarig bestaan vierde schreven Zwaan Stam en Jan Vijn de Stadsballade 777, die in september 2014 werd uitgevoerd door een groot aantal Doesburgse zangers, zangeressen, groepen en muzikanten. Op 2 september kan iedereen in de Gasthuiskerk meezingen met de singalong-versie van dit lied, dat slechts een keer werd uitgevoerd. De teksten zijn op groot scherm mee te lezen. De toegang is gratis.

www.gasthuiskerkdoesburg.nl