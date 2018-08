Heideschouw op het Rozendaalse Veld

VELP/ROZENDAAL - De colleges van de gemeenten Rheden en Rozendaal namen zaterdag deel aan de jaarlijkse heideschouw van de Geërfden van het dorp Velp. In 1997 hebben de Geërfden van het dorp Velp en de gemeente Rheden een convenant gesloten inzake het beheer van het Rozendaalse veld. In dit convenant is ondermeer afgesproken dat de gemeente Rheden haar verplichtingen, voortvloeiend uit schenkingsakten van 1917 en 1921, zal nakomen en het beheer van deze oude Geërfdengronden weer naar de geest van de schenkingsakte zal uitvoeren. In dit convenant is ook afgesproken dat dit jaarlijks informeel geschouwd wordt. Zaterdag reden de genodigden met een kar over heidelandschap.



Onderweg vertelde brandweerman Wim Verboom van de Veiligheid en Gezondheidsregio Gelderland Midden over welke maatregelen er in het bos en natuurgebied van de Veluwe en op het Rozendaalseveld in het bijzonder genomen worden om de brandveiligheid te dienen. Bij de brandtoren werd een stop gehouden met een drankje en hapje. Tijdens deze pauze werd uitleg gegeven over het innovatief concept Heideboerderij door Marcel van Silfhout, Moira de Klyn en Jos Roemaat. Zij zijn met name ingegaan op de rol die de Geërfden van Velp in dat geheel zouden kunnen vervullen.

Foto: Marc Pluim