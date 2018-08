Hulpactie voor slachtoffers Lombok

BRUMMEN/LOMBOK - Lombok is de afgelopen weken getroffen door een aantal vewoestende aardbevingen. Veel mensen op Lombok hebben alles verloren. "Zo ook mijn vriend Wawan en zijn vrouw Yanti, zij hebben hun zojuist afgebouwde woning verloren. Het drama is groot, Yanti is deze week uitgerekend en moet bevallen van hun eerste kind", vertelt Erik Straalman uit Brummen. "Twee dagen voor de eerste aardbeving was ik nog bij hen thuis in Senggigi en zij lieten mij vol trots het huis zien, de baby kon komen. En nu, ze wonen tijdelijk in een tentenkamp en dit zal voorlopig wel zo blijven en Yanti zal ook in de tent moeten gaan bevallen."

Omdat Erik zich het lot van deze mensen persoonlijk aantrekt, is hij twee weken geleden alweer een actie begonnen op Facebook. Binnen een week hebben veel lieve mensen, waarvan hij velen niet eens kent, bij elkaar 2.000 euro gestort. Dit bedrag heeft hij vorige week overgemaakt en ze zijn erg blij met deze onverwachtse steun uit Nederland.

"Als mensen mijn actie willen steunen, ben ik daar natuurlijk heel blij mee. Op Facebook ben ik te vinden op Erik Straalman. Alle berichten met betrekking tot Wawan zijn toegankelijk voor iedereen. Daar kan iedereen foto's bekijken en mijn updates volgen." Geld storten kan op NL 53 RABO 0316168467 tnv Erik Straalman. Op Facebook legt Erik ook verantwoording af dat het geld daadwerkelijk is overgemaakt zonder dat er iets aan de strijkstok blijft hangen. Ook is Erik bereikbaar via tel. 06 - 30391203 of e-mail eriklydia@hotmail.com.