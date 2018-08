Kruising Spankerenseweg open

DIEREN - Het vernieuwde kruispunt op de Spankerenseweg, ter hoogte van het kanaal, is weer open. De brug over het kanaal is een composietbrug die zes weken geleden is aangebracht. Toen dat gebeurd was kon men beginnen om de opritten naar de brug in orde te maken. Ook een gedeelte van de Spankerenseweg vanaf het spoor (Praxis) is hierin meegenomen. In de vakantie is doorgewerkt om deze onderdelen zo goed mogelijk voor te bereiden op de verdere renovatie van het kruispunt.

Afgelopen twee weken is er hard gewerkt om het kruispunt te vernieuwen. Eerst werd het oude asfalt verwijderd. Het vervuilde, teerhoudende, asfalt werd afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat het teer eruit haalt waardoor hernieuwd te gebruiken asfalt overblijft. Vervolgens werd de ondergrond voor het nieuwe wegdek uitgegraven en weer opnieuw aangebracht. Eveneens werden kabels voor de verkeerslichteninstallatie aangebracht en werden nieuwe lichtmasten met ledverlichting geplaatst. Afgelopen weekend is men bezig geweest om de verkeerslichtinstallatie in te regelen.

Als het plantseizoen aanbreekt, worden er nog bomen geplant zodat op termijn de weg zijn oude allure min of meer terug krijgt. Op maandag is het kruispunt open gegaan en voldoet het aan de huidige eisen. Nu nog de laatste deuk die genomen moet worden en dat is de bouw van de tunnel onder het spoor. Hoe dat eruit komt te zien, is veertien maanden afwachten.

Foto: Aart van Raalte