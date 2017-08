Brandende draaimolen

RHEDEN - Een groepje kinderen heeft zaterdagavond een speeltoestel in brand gestoken in de speeltuin van de Gasthuisbouwing in Rheden. Buurtbewoners hoorden de kinderen om 21.45 uur lawaaierig 5 minuten in de speeltuin. Plots waren ze vertrokken en rook het sterk naar rubber, de vlammen sloegen daarna hoog in de lucht. Van de kinderen was inmiddels geen spoor meer te bekennen. De brandweer werd gebeld maar buurtbewoners hadden in de 13 minuten voor de brandweer arriveerde, de brand geblust met water uit hun tuinslang. De brandweer bluste na omdat het rubber door bleef smeulen. De politie doet onderzoek en de gemeente zal aangifte doen van vernieling. - foto: Martin de Jongh