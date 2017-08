Man in Empe beroofd van camera, mobiel en laptop

EMPE - Zaterdag rond 17.30 uur is een 24-jarige man door scooterrijders beroofd van zijn rugzak met daarin onder meer een camera, een MacBook en een mobiel. De jongeman was aan het fotograferen, toen enkele keren een scooterrijder met passagier voorbij kwam rijden. Dit was op de Weg over ’t Hontsveld in Empe.

Omdat de jongeman dit niet vertrouwde, borg bij zijn spullen op in de rugzak en hield het hengsel vast. De passagier trok de beige rugzak naar zich toe; door de kracht waarmee dit gebeurde kon het slachtoffer zijn tas niet vasthouden. Met buit reden de daders op hun zwarte scooter in de richting van Zutphen. Op dit moment is bekend dat beide daders een zwarte helm droegen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan; de politie doet onderzoek.