Klassiek Mostard Yvonne kampeerweekend bij Het Zwarte Schaar

DOESBURG - Van 1 tot en met 3 september vindt bij Camping Het Zwarte Schaar in Doesburg het Mostard Yvonne kampeerweekend plaats.

In de jaren '50 was er een enorme groei in populariteit van het kamperen als vakantie- en vrije tijdsbesteding. Toen in de jaren '60 het autobezit sterk begon toe te nemen , ontstond er als gevolg hiervan een sterk groeiende vraag naar caravans. In het Limburgse plaatsje Susteren begon carrosseriefabriek Mostard in 1956 ook met de productie van caravans. Ze wilden zich ten opzichte van de concurrentie onderscheiden op het gebied van kwaliteit, vormgeving, innovatie en afwerking. Uit deze wensen ontstond de zeer eigenzinnige Yvonne-caravan. Mostard heeft dit model caravan zo'n achttien jaar lang gebouwd in diverse maten en uitvoeringen, waarbij de prachtige druppelvorm altijd ongewijzigd is gebleven.

Het Mostard Yvonne Register (www. mostardyvonneregister.nl) is zo'n vijftien jaar geleden opgezet als internetplatform voor eigenaren van deze caravans. Het doel hiervan was het in kaart brengen van alle nog bestaande Yvonnes, en het met elkaar in contact brengen van de eigenaren. Dit om ervaringen en kennis te kunnen delen, zodat niet iedereen hetzelfde wiel hoeft uit te vinden bij onderhoud en restauratie. Inmiddels zijn er ruim 300 caravans geregistreerd, en het aantal groeit nog steeds.

Het register organiseert jaarlijks een kampeerweekend om de leden de gelegenheid te geven kennis met elkaar te maken, om elkaars caravan te bewonderen, en om te zien hoe anderen van hun Yvonne-caravan genieten. Dit alles vindt plaats in een ongedwongen en gezellige sfeer, op telkens weer een andere locatie in Nederland.

Camping het Zwarte Schaar in Doesburg heeft dit jaar hiervoor een prachtig kampeerveld beschikbaar gesteld waar een bonte verzameling van ongeveer 40 Mostard Yvonne caravans te bewonderen zal zijn. Vaak met bijpassende retro kampeerspullen, en meestal ook nog eens vergezeld van een bijpassende klassieke auto.

Belangstellenden zijn op zaterdagmiddag van harte welkom op de nostalgische camping. Dan is het open caravan-middag. De deelnemers stellen bezoekers in de gelegenheid om eens binnen te kijken in hun caravans.