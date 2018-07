Gezellige vakantiespelen Beekbergen

BEEKBERGEN - Van de hele week spelen, hollen, rennen, dansen, springen en lachen stond vorige week het huttenbouwen natuurlijk centraal tijdens de jaarlijkse vakantiespelen bij De Boerderij in Beekbergen. Dat gebeurde donderdag in een brandend zonnetje. De meeste kinderen hadden de hut in de ochtend al afgetimmerd zodat ze 's middags een lekkere duik in het zwembadje konden maken, of onder de sproeier konden staan. Vrijdag werden de hutten mooi versierd zodat de kinderen 's avonds konden blijven slapen. De kleine 100 kinderen hebben er zeker weer een mooi feest van gemaakt.

Foto: Lotte Bienias