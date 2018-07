Opbrengst collecte Rode Kruis

RHEDEN/ROZENDAAL - De collecte van het Rode Kruis, afdeling Veluwezoom, heeft boven verwachting het mooie bedrag van 4545 euro opgebracht. Dankzij de geweldige inzet van de 59 collectanten in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Zij trotseerden de warmte om voor Het Rode Kruis te collecteren. De collecte is ook dit jaar weer voor het gratis aanbieden van EHBO-cursussen aan scholen en verenigingen. Door deze actie, hebben zich al acht nieuwe deelnemers aangemeld om de EHBO te versterken. Natuurlijk dankt het Rode kruis ook alle gulle gevers.

De afdeling is op zoek naar nieuwe collectanten die volgend jaar eind juni willen collecteren. Ook volgend jaar hoopt de afdeling weer een actie te kunnen plannen, mits er voldoende collectegeld binnen blijft komen.



Tel. 06 - 13440587