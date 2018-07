Laatste werkzaamheden tunnelbak Traverse Dieren

DIEREN - Van maandag 30 juli tot en met zondag 5 augustus wordt er gewerkt aan de open tunnelbak voor Traverse Dieren. In deze periode wordt de tunnelbak (N348) van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Ter hoogte van de ingangen van de open tunnelbak brengt de aannemer de toplaag en de wegbelijning aan. Daarnaast worden geluidswerende platen aan de wanden van de tunnelbak aangebracht.

Het verkeer op de A348 vanuit Arnhem richting Dieren, Eerbeek en Zutphen wordt omgeleid via de N317 (richting Doesburg) – Doesburgsedijk – Harderwijkerweg – Imboslaan en de Kanaalweg (N786). Het verkeer op de N348 vanuit Zutphen wordt omgeleid via de N786 – Imboslaan – Harderwijkerweg – Doesburgsedijk en de N317. Dit gebeurt van 30 juli tot en met 2 augustus. De aansluiting Zutphensestraatweg Ellecom (uit) blijft alleen in de richtingen naar Doesburg en Arnhem bereikbaar. Voor Ellecom (in) wordt het verkeer via de A348 – De Steeg omgeleid.

Vanaf donderdag 2 augustus tot en met zondag 5 augustus iedere avond en nacht van 19.00 uur tot 06.00 uur wordt het verkeer vanuit Arnhem, Zutphen en Eerbeek op de provinciale weg N348 vlak voor de ingangen van de open tunnelbak omgeleid via de bovengrondse parallelwegen tussen de spoorlijn en de open tunnelbak. Inwoners en bedrijven in de directe omgeving, andere wegbeheerders en de hulpdiensten zijn geïnformeerd over de afsluiting.