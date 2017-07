Kring Berkel-IJssel huldigt kampioenen

REGIO - Van mei tot en met juli werden er in deze regio door diverse verenigingen selectiewedstrijden gehouden voor pony-en paarden ruiters in zowel het springen als de dressuur. Ruiters van diverse hippische verenigingen, waaronder PC Hobby Horse, de Loenermarkruiters, de Oortveldruiters, de Spreng, de Veluwezoom, LR Velp e.o. en de IJsselruiters, maakten door deelname kans op een startbewijs voor de Gelderse Kampioenschappen. Tevens maakten zij kans op de titel Kringkampioen.

Woensdag werden al deze ruiters extra in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke dag. DDH Stables maakte het voor de kring mogelijk om al haar kampioenen een les aan te bieden van topinstructeurs. De ponydressuur lessen werden gegeven door Arnold Veldhoen en de paarden kregen les van Femke Beljon, beide rijden zij zelf op Grand Prix niveau. De springlessen werden voor zowel de pony’s als de paarden verzorgd door Wouter van de Brink. Het waren interessante lessen voor zowel de ruiters als de toeschouwers. Na afloop werden alle kampioenen op het bordes gehuldigd. Iedereen ontving een mooi lint en bijbehorende oorkonde. Ook de sponsor DDH Stables en alle instructeurs werden uitgebreid bedankt voor de leerzame lessen voor iedereen.