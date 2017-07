Maatjes gezocht voor jong en oud

RHEDEN / ROZENDAAL - Voor inwoners van de gemeente Rheden en Rozendaal is MVT (organisatie voor Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Thuishulp), dagelijks actief met het inzetten van vrijwilligers.

Steeds meer vragen die MVT bereiken, gaan over mensen die zich eenzaam voelen en niemand in hun omgeving hebben die hen gezelschap kan houden. Gezelschap bij het maken van een wandelingetje, een uitstapje, een spelletje rummikub of gewoon om een praatje maken. Het gaat hierbij vaak om oudere mensen, maar zeker niet altijd. MVT kijkt natuurlijk altijd zorgvuldig wie bij wie past en of er een klik is. Voor wie een paar uurtjes over heeft per week is dit een hele zinvolle en dankbare tijdsbesteding. Voor vrijwilligers is er uiteraard (bij)scholing en gelegenheid om regelmatig met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Lidy Kelderman, tel. 06 - 11599078

E-mail. info@mvtrheden.nl