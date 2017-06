Werkzaamheden parkeervoorziening Station Dieren starten in juli

DIEREN - In juli starten de werkzaamheden voor de bouw van de parkeervoorziening bij het station in Dieren. Ballast Nedam realiseert een parkeervoorziening voor 345 plaatsen aan de noordzijde van het station. De parkeervoorziening maakt onderdeel uit van het project Traverse Dieren.

Al in december 2014 sloten de gemeente Rheden en Ballast Nedam een overeenkomst voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van een parkeervoorziening in het stationsgebied. De vergunning hiervoor is verleend op 7 mei 2015.

De start van de bouw is twee jaar later dan in de oorspronkelijke planning stond. Dit komt doordat de verwerving van de woningen aan de Noorder Parallelweg langer duurde dan verwacht. De totale planning van het project Traverse Dieren loopt hierdoor overigens geen vertraging op omdat nu eerst de passerelle (voetgangersbrug over het spoor) is gerealiseerd. In de oorspronkelijke planning was dit anders en zou eerst de parkeervoorziening gebouwd worden.

Als alles volgens plan verloopt, kan de parkeervoorziening in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen worden. Dit is mede te danken aan de flexibele opstelling van Ballast Nedam ten aanzien van de planning.

Nadat de parkeervoorziening klaar is, wordt het stationsgebied ingericht als verblijfsgebied voor voetgangers en treinreizigers. De passerelle (inclusief liften) wordt medio september in gebruik genomen. Deze voetgangersbrug over het spoor ontsluit het perron en verbindt de openbare ruimte in noord en zuid. De nieuwe parkeervoorziening moet ervoor zorgen dat de huidige parkeeroverlast in de woonstraten rondom het station tot het verleden behoort. De parkeervoorziening krijgt een directe loopverbinding met het station waardoor reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van auto op trein. Kijk voor meer informatie over het project Traverse Dieren op www.traversedieren.nl