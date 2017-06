Walter van Ditmars lijsttrekker D66 Doesburg

DOESBURG - Maandagavond 26 juni konden de Doesburgse leden van D66 zich uitspreken over wie lijsttrekker van D66 Doesburg zal zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 worden gehouden. Er waren drie kandidaten: Walter van Ditmars (raadslid/fractievoorzitter), Henk Westra (raadslid) en Katinka de Rijk-van Rij (fractie-assistent). Met absolute meerderheid hebben de leden voor Walter van Ditmars als lijsttrekker gekozen.

Walter van Ditmars: “Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ben ik gekozen als raadslid. Ik ben blij met het vertrouwen dat ik van de leden heb gekregen, zodat ik ook als fractievoorzitter aanblijf en mijn karwei kan afmaken. De afgelopen jaren heb ik willen laten zien dat we als partij voor Doesburg gaan en dat we op samenwerking, op het leggen van verbindingen uit zijn. D66 zit nu in de oppositie en wij streven ernaar om straks weer deel te kunnen uitmaken van de coalitie. Ik heb ook veel tijd besteed aan het tot stand brengen van betere relaties met de andere partijen in de raad, terwijl we wel kritisch bleven.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zijn we van één naar twee zetels gegaan. Wij willen tenminste die twee zetels behouden, maar zullen proberen er nóg een zetel bij te halen.”