Vrijwilliger van de maand juli: Willy Dieker

DOESBURG - Deze maand is Willy Dieker vrijwilliger van de maand in Doesburg. Hij is beheerder van de Buurtacademiein Doesburg, het gebouw waarin diensten verzameld zijn als bibliotheek, vrijwilligerscentrale en meer en meer en nog meer.

Sinds januari 2015 is hij als beheerder verantwoordelijk voor het functioneren van het gebouw. Wat begon met het ontwerpen en in elkaar zetten van de houten meubels op het terras, resulteerde uiteindelijk in een dagelijkse aanwezigheid.

Met zijn bouwkundige achtergrond en twee rechterhanden lijkt hij wel de meest veelzijdige persoon van de Buurtacademie. Het papier van de printer is op, sloten zijn kapot, kantoorartikelen moeten besteld, de publicatieborden geactualiseerd, de planten op het terras willen water, de zolder moet nodig opgeruimd en opnieuw ingedeeld, kabels moeten besteld om de tuinmeubels vast te zetten. Om maar een paar van de honderd voorbeelden te noemen.

En denk niet dat hem dat allemaal gevraagd moet worden, nee hij ziet het zelf en onderneemt dan actie.

Elke middag is hij te vinden bij de Buurtacademie. Hij geniet van zijn werk en van al zijn collega-vrijwilligers daar. Alleen verbaast het hem dat er, in het algemeen, zoveel meer vrouwen dan mannen vrijwilligerswerk doen. Hoe zou dat toch komen?

www.buurtacademiedoesburg.nl