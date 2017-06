Kunst in Loenen op 1 en 2 juli

LOENEN - Op 1 en 2 juli staan de atelierdeuren van tien Loenense kunstenaars van 11.00 tot 17.00 uur weer wijd open voor de jaarlijkse kunstroute. Velen hebben ook interessante gastexposanten. Bezoekers vinden op deze route diverse kunstvormen, waaronder schilderijen, beelden en objecten, glaskunst, keramiek en sieraden. Om het extra aantrekkelijk te maken om de route te rijden of te lopen heeft Kunst in Loenen altijd weer een verrassing in petto. Dit jaar zorgt de Loenense horeca op elke locatie voor een lekker hapje en de plaatselijke muziekvereniging Olto zorgt op meerdere locaties voor gezellige muziek. Aansluitend geeft Olto zondagmiddag om 15.00 uur een zomerconcert bij de Groote Modderkolk aan de Vrijenbergweg. Op elke deelnemende locatie, herkenbaar aan de kleurrijke letter L, ligt een mooi boekje klaar met informatie en een routekaartje.

www.kunstinloenen.nl