Veluwonen viert eeuwfeest

EERBEEK - “Veluwonen viert dit jaar dat de oudste voorganger van Veluwonen 100 jaar geleden is opgericht”, vertelt directeur Marco de Wilde. “We vieren eigenlijk dat we nul en honderd jaar zijn, want Veluwonen bestaat pas sinds 1 januari van dit jaar door het samengaan van Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen”. De woningcorporatie viert dit bijzondere jubileum op 30 juni met een besloten feest voor genodigden, huurders en relaties, en op 1 juli voor iedereen met het Veluwonen festival. De festiviteiten vinden plaats op het Eerbiza-terrein, achter de Korenmolen.

De oudste voorganger van Veluwonen, Woningbouwvereniging Eerbeek, werd op 30 juni 1917 opgericht. “Ik vind het leuk dat we het feest precies op 30 juni kunnen geven”, vertelt de enthousiaste directeur. Er wordt groots uitgepakt. “We willen graag een verbinding maken tussen vroeger en later. Daarom bieden we genodigden de mogelijkheid om gewoon met de auto of de fiets te komen, maar ze kunnen er ook voor kiezen met de stoomtrein vanuit Beekbergen te komen of per paardentram vanuit Brummen naar het feestterrein te komen. Uiteraard wordt iedereen ook weer netjes teruggebracht”.

Speciaal voor dit jubileum is een leuk lees- en kijkboekje gemaakt waarin zeven huurders worden geïnterviewd. Dit boekje wordt 30 juni door een huurder overhandigd aan burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen en wethouder Nathan Stukker van de gemeente Apeldoorn. Het programma is daarnaast gevuld met een lezing van een historicus uit Apeldoorn over wonen op de Veluwe door de eeuwen heen. En dorpsdichter Laurens Hoevenaren maakte speciaal voor dit eeuwfeest een mooi gedicht. Over wonen in Brummen. Dat draagt hij op 30 juni voor.

Veel van de eerste woningen van Woningbouwvereniging Eerbeek bestaan niet meer. De oudste woning staat in Brummen uit 1920 en wordt binnenkort gerenoveerd. In de Eerbeekse Enk stonden vier woningen, twee twee-onder-een-kapwoningen, op de nominatie om gesloopt te worden, gebouwd in 1946, pal na de Tweede Wereldoorlog. “Deze woningen waren heel slecht en vervallen. We wilden ze eigenlijk slopen, maar omdat we het zo leuk vinden om de verbinding met het verleden te maken, hebben we besloten de woningen te renoveren”, aldus De Wilde. En hoe! Het zijn nu de modernste woningen in het bestand van Veluwonen. “De huurders krijgen geen energierekening meer. Er is gebruik gemaakt van technologie van de NASA. De wanden zit vol met stroomdraadjes die warmte afgeven en pas reageren als er iemand in de woning is. De woningen hebben de modernste uitrusting. Tijdens het jubileumfeest wordt meer verteld over deze NASA-technologie”.

Het Veluwonen festival op 1 juli duurt van 11.00 tot 14.30 uur. er is een kleedjesmarkt waar alle kinderen hun spulletjes mogen verkopen. Er zijn optredens van KIEMM, Eendracht, het Oegandees Kinderkoor en The ABBA Factory, met een medewereker van Veluwonen in de band. Ook treden de deelnemers van Veluwonen Got Talent op en Tim Douwsma zorgt voor een spetterende afsluiting. Het geheel wordt gepresenteerd door Inge de Jager. De entree is gratis.

Veluwonen viert het eeuwfeest niet alleen met de twee feesten op 30 juni en 1 juli. Het hele jubileumjaar houdt en hield Veluwonen acties. De Wilde: “We zijn bij alle dorpsraden in ons gebied langs geweest om te inventariseren wat de dorpen belangrijk vinden. Hieruit zijn verschillende donaties gedaan, waaronder aan de Eredag in Beekbergen, een Klompenpad, boompjes op schoolpleinen en bijdragen aan brochures. We vinden het belangrijk dat mensen weten wie we zijn. We houden van eenvoud en staan graag dichtbij de mensen”. En iedereen die dit jaar honderd wordt of geboren wordt, kan een bezoekje verwachten van Veluwonen. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan dit aangeven bij de woningcorporatie.

Foto: Nancy van Oijen van Veluwonen deelt na het planten van een boom bij de St Pacratiusschool in Brummen appels uit - Foto Antoinette Martijnse.