Onderlinge gymwedstrijd groot succes

BRUMMEN - De onderlinge wedstrijd tussen G.V. Sparta Brummen en Kracht en Vlugheid Eerbeek was een een groot succes. Sportzaal Rhienderoord stond zaterdagochtend 24 juni in het teken van de recreatieve gymgroepen, afgewisseld met presentaties van de dans- en springgroepen. Heel veel jongens en meisjes deelden hun sportieve prestaties met een enthousiast publiek.

‘s Middags was het de beurt aan de selectiemeisjes van beide verenigingen, die op de verschillende toestellen lieten zien waar ze afgelopen jaar hard voor hebben getraind.

Er werden grenzen verlegd, met veel plezier en gezonde spanning de aangeleerde oefeningen geturnd, gedanst en gesprongen, wat beloond werd met een mooi diploma.