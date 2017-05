Het meidenteam van kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek heeft een prachtige prestatie geleverd tijdens de regiofinales van het schoolvoetbaltoernooi. De dames wonnen vier wedstrijden en speelden er één gelijk. Daarmee verzekerden zij zich van een plaats in de districtsfinale, die zaterdag 3 juni wordt gespeeld bij Longa’30 in Lichtenvoorde. Het is voor het eerst in tien jaar dat een team van Sterrenbeek naar de finale mag.