Brummen is klaar voor Pinksterfestival

BRUMMEN – Ja, ze zijn er wel klaar voor. Paul Jolink, de nieuwe voorzitter van het Pinksterfestival, heeft er alle vertrouwen in dat het evenement ook dit jaar weer een groot succes wordt. “We zijn er met een nieuwe organisatie in geslaagd een mooi programma op te zetten."

Het was even spannend toen de vorige organisatoren aankondigden te stoppen met de organisatie van de Pinkstermarkt. Het werk werd te veel, de klus te omvangrijk. Op initiatief van de gemeente werd een avond belegd om te kijken of het evenement nog te redden was. Paul Jolink was één van de vele belangstellenden die avond: “Ik vond het zonde om het grootste evenement van de gemeente Brummen weg te laten glippen.”

Gelukkig dachten er meer mensen zo over en met een paar brainstormsessies werd een nieuwe organisatie gevormd. Jolink is dan wel de voorzitter, maar draagt vooral de overkoepelende paraplu. Het nieuwe bestuur grijpt de ‘doorstart’ aan om de organisatiestructuur flink te veranderen. “Alle onderdelen zijn verdeeld in werkgroepen: voor de markt, de kunstmarkt, het parkeren, veiligheid en ga zo maar door. We maken gebruik van de expertise van mensen die betrokken zijn bij het betreffende onderdeel. De Culturele Stichting regelt bijvoorbeeld de kunstmarkt, Marius Mennink is hoofd-marktmeester.”

Door de veranderingen moesten de voorbereidingen ineens een stuk sneller worden uitgevoerd dan voorheen. Jolink: “In maart konden we pas echt starten met de organisatie, maar door er met zijn allen flink aan te werken, hebben we alles snel rond kunnen krijgen. De nieuwe werkwijze maakt mensen ook veel meer betrokken. We werken zonder winstbejag. Het festival is een breed gedragen evenement, waarbij we allemaal samen werken aan hetzelfde doel: een mooi weekend waarmee we Brummen op de kaart zetten, zoals dat dan heet. Het heeft me verbaasd hoeveel mensen op de bres zijn gesprongen voor behoud van het festival.”

In de kern werken twintig mensen mee aan de organisatie, op de dag zelf zijn er nog eens zeventig vrijwilligers in touw. Dit varieert van mensen die de toiletten bemannen tot verenigingen die het verkeer regelen en de parkeerplaatsen beheren – Last Gear en de IJsselruiters. Jolink: “Het leuke is, dat die verenigingen hun eigen tokootje runnen. Ze vallen onder onze vlag en we werken samen, maar de opbrengst is voor de vereniging.”

Ook de horeca doet mee aan deze dag, maar ieder maakt er zijn eigen feestje van. “Tante Blanche en Catering Zutphen verzorgen de horeca op het marktplein, de rest doet lekker zijn eigen ding in de sfeer van het festival. Geen verplichtingen, geen kosten en iedereen doet mee.”

Met zijn ervaring is Marius Mennink dé man om de functie van hoofd-marktmeester te vervullen. Hij krijgt daarbij hulp van vijf andere marktmeesters, die elk een deel van de markt op zich nemen. Mennink: “De markt blijft het grootste en oudste onderdeel van het Pinksterfestival en wordt weer opgedeeld in verschillende onderdelen: curiosa, boekenmarkt, bloemen en planten en ga zo maar door.”

Omdat zo laat bekend werd dat de markt doorging, was het nog even spannend of de markt wel vol zou komen. “Veel mensen hadden al andere markten aangenomen, maar uiteindelijk hebben we toch weer mensen af moeten wijzen. Er komen bijna tweehonderd kramen en de diversiteit is enorm. We hebben ervoor gezorgd dat er niet bijvoorbeeld tien kramen met telefoonhoesjes zijn of zeven palingrokers. We hebben er veel tijd aan besteed om een mooie markt op te zetten”, aldus Mennink.

De mannen hebben er duidelijk zin in. Hoewel het allemaal snel moest gebeuren en dit vanwege de nieuwe organisatie nog voelt als een nieuwe start, hebben Jolink en Mennink er alle vertrouwen in dat het een geslaagd evenement wordt: “We gaan er van uit dat we volgend jaar op dezelfde voet verder kunnen. Doordat het werk nu is opgedeeld in kleinere stukken, kan een onderdeel ook makkelijker worden overgedragen als er iemand stopt.

De markt is eigenlijk wel groot genoeg, vinden ze. Groeien hoeft met 15.000 bezoekers niet meer. Jolink: “Wel moet de markt spannend blijven en we willen dus ook blijven vernieuwen. Maar laten we eerst maar eens zien hoe het dit jaar uitpakt en hoeveel geld we in kas overhouden om volgend jaar nieuwe dingen te verzinnen.”

Kijk voor het programma van het Pinksterfestival Brummen op www.pinksterfestivalbrummen.nl