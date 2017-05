IJkbasis in Loenermark nu beschermd Rijksmonument

LOENEN – De IJkbasis in de Loenermark in Loenen is aangewezen als beschermd Rijksmonument. Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens de minister van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Apeldoorn en De Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen waren vrijdag aanwezig in de Loenermark voor de bekendmaking van deze aanwijzing.

Dit is het eerste Rijksmonument dat wordt aangewezen in het kader van de nieuwe Erfgoedwet.

Nederland is een van de meest nauwkeurige landmeetkundig opgemeten landen ter wereld. De historie hiervan begint al in de vroege 16e eeuw toen de Nederlander Gemma Frisius als eerste de zogeheten driehoeksmeting beschreef. De driehoeksmeting was eeuwenlang de meetkundige grondslag op basis waarvan ons land in kaart werd gebracht. De exacte lengte van één zijde van zo’n driehoek was voldoende maar ook cruciaal voor de schaal en de nauwkeurigheid van het gehele landelijke driehoeksnet. Dat stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de meetapparatuur. Om die nog verder te verbeteren werd in 1957 de IJkbasis aangelegd waarmee de landmeetkundige meetapparatuur geijkt kon worden.

De IJkbasis in Loenen staat op een strook heide, vrijgemaakt van begroeiing, van ruim 576 meter lengte en 20 meter breed. Op deze strook staan de betonnen pijlers, van ver zichtbaar in een prachtig natuurgebied. Uit oogpunt van de vereiste geologische stabiliteit van de ondergrond, viel de keuze voor de vestiging van de basis op het natuurgebied Loenermark.

De IJkbasis is uniek in Noordwest-Europa, maar is door de opkomst van elektronische afstandsmeting en satellietplaatsbepaling in onbruik geraakt. De IJkbasis staat nog als stille getuige van de rijke geschiedenis van de driehoeksmeting op de Zilvensche Heide. De zeldzaamheid van dit ‘object’ en de goed te duiden betekenis van de IJkbasis rechtvaardigen de aanwijzing tot Rijksmonument.

Verschillende instanties hebben zich ingespannen om de IJkbasis aan te wijzen tot beschermd Rijksmonument. De Stichting Historie Loenen en de Dorpsraad hebben zich hiervoor vooral ook sterk gemaakt. - Foto: Jan Janssen