Nieuwe items in Mauritsmuseum

DOESBURG - Al ligt de Tweede Wereldoorlog al 72 jaar achter ons, nog altijd komen er items uit die tijd naar het Doesburgse oorlogsmuseum toe. Het Mauritsmuseum, oftewel het oorlogsmuseum van Herman Riewald, is elke keer weer mooi om te zien. Ook deze keer zijn er weer veel nieuwe items te bewonderen, zoals een hele stapel brieven die van en naar soldaten aan het front zijn gestuurd. Een bericht van het Rode Kruis over een soldaat. Een pakje met kaartjes die gespaard konden worden met afbeeldingen van Hitler en zijn getrouwen. Badges die op uniformen zaten en ga zo maar door. Te veel om op te noemen, ga gewoon eens een kijkje nemen. Op Koningsdag is het museum geopend. Loop binnen voor maar één euro en bekijk alle mooie zaken en hoor de verhalen van Herman Riewald, hij weet zo ongeveer over ieder item een verhaal te vertellen. Een interessant museum, gevestigd aan de Boekholtstraat 19, die alles uit de oorlog, zowel 40 – 45 als ook veel over de oorlog in Nederlands Indië laat zien. – foto: Hanny ten Dolle