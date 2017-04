Klarenbeekse volleybal-kampioenen

KLARENBEEK – Het was feest bij de volleybalafdeling van Sportclub Klarenbeek. Maar liefst drie jeugdteams werden kampioen! En dat is een hele prestatie voor een club die maar kort over een jeugdafdeling volleybal beschikt. De meiden C (12-13 jarigen), een van de twee teams van niveau 6 (10-11 jarigen) en een van de twee teams van niveau 3 (8-9 jarigen) haalden die ochtend de laatste benodigde punten binnen om het kampioenschap te pakken. Daarna volgde de gezamenlijke huldiging in het MFC met taart, bloemen en kadootjes. Na een patatje werden de twee jongste teams op de platte wagen gehesen en maakten ze vol trots een rondritje door Klarenbeek. Super gedaan meiden!

Niet alleen de teams maar ook hun coaches en trainer werd in het zonnetje gezet. Alle drie de teams worden getraind door de ervaren Anton Velderman. Anton was een aantal jaar geleden de drijvende kracht achter de oprichting van de jeugdafdeling volleybal. Hij heeft ook al die jaren de trainingen voor de jeugdteams verzorgd en sinds de oprichting ieder jaar een of meerdere kampioenteams afgeleverd, een knappe prestatie! Daar de afdeling nog steeds groeiende is, is het niet meer haalbaar om zelf alle teams te blijven trainen. Vandaar dat er voor volgend seizoen ook extra jeugdtrainers zijn benaderd.