DVOV zoekt team voor Wijk-voetbaltoernooi

VELP – Voetbalvereniging DVOV organiseert opnieuw het Wijk-voetbaltoernooi, voor teams uit de wijken van Velp en Rozendaal. In 2014 organiseerde voetbalvereniging DVOV het wijkvoetbaltoernooi voor de eerste keer. Meteen was het een groot succes.

In de leeftijd van 25 tot 55 jaar liepen meer dat 100 deelnemers uit alle wijken van Velp en Rozendaal een avond heerlijk te sporten op de velden van de Pinkenberg. Dat smaakt naar meer dachten de organisatoren en zo ontstond een traditie. Nu al weer voor de vierde keer.

Naast het inmiddels 14-jarige schoolvoetbaltoernooi organiseert DVOV dit wijkvoetbaltoernooi op vrijdagavond 1 september 2017. Een voetbaltoernooi voor mensen uit de wijken van Velp en Rozendaal. Tijdens dit wijkvoetbaltoernooi worden er wedstrijden gespeeld in teams van 7 tegen 7 spelers. De minimum leeftijd is 25 jaar.

DVOV heeft Velp en Rozendaal ingedeeld in 8 wijken. Iedereen in deze wijk kan zich opgeven. Dat kan als team of individueel, waarbij je dan wordt ingedeeld in een team. Er wordt op een half veldje gespeeld. Per team zijn er ongeveer 10 personen. Het gaat om de volgende wijken: Alteveer, Overbeek, Kerkallee, Oud Zuid, Rozendaal, Daalhuizen, Overhagen en Vogelwijk.

Zin om mee te doen? Aanmelden, bij voorkeur op voor 10 juli aanstaande, via de coördinator van dit toernooi Peter Metz (p.metz@planet.nl of 06-53272584) . Ook voor informatie kun je met hem contact opnemen.